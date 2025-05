Ugolini | Il nome per il dopo Conte? Massimiliano Allegri Il Napoli dovrebbe chiudere in tempi brevi

Nel dibattito sul futuro allenatore del Napoli, Massimo Ugolini ha indicato Massimiliano Allegri come il principale candidato per succedere ad Antonio Conte. Secondo Ugolini, il club dovrebbe raggiungere una decisione in tempi rapidi. Intanto, domani si prevede una grande parata, con 150mila persone attese e quattro maxi-schermi per seguire l'evento, mentre si discute anche dell'arrivo del Papa e delle prossime novità sul mercato.

Ugolini: «Il nome per il dopo Conte? Massimiliano Allegri. Dovrebbero chiudere in tempi brevi» Massimo Ugolini a Sky Sport: «Domani la parata alle 15, attese 150mila persone, quattro maxi-schermi. Non tutti potranno arrivare. Caressa: domani autobus, poi il Papa e mercoledì? «Fumata abbastanza nera, le distanze restano, le sensazioni e i rumors portano a una separazione. Poi Conte si incontrerà con De Laurentiis, i rapporti familiari sono stretti, veri, intimi. Conte presenterà un progetto ma abbiamo capito che ci sono tante divergenze su tanti punti he dovrebbero portare una separazione. Conte scottato dalla vicenda Kvaratskhelia, non tanto dalla cessione quanto da quel che è accaduto dopo, il mercato che non ha soddisfatto le attese... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ugolini: «Il nome per il dopo Conte? Massimiliano Allegri. Il Napoli dovrebbe chiudere in tempi brevi»

