UFFICIALE – Xabi Alonso nuovo tecnico del Real Madrid! Può sfidare Inter al Mondiale per Club

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. La notizia, nell'aria da settimane, è stata ora confermata ufficialmente dalla società spagnola. UFFICIALE – Xabi Alonso sostituisce Carlo Ancelotti sulla panchina del Club più importante al mondo, il Real Madrid. Il tecnico basco, che ha già scritto la storia in maglia madrilena con la vittoria della "Decima" Champions League quando ne era un perno del centrocampo, è ora ufficialmente il nuovo tecnico dei blancos. Il compito a lui attribuito sarà di quelli più complicati, stante l'esigenza di sostituire l'allenatore più vincente di sempre della compagine iberica.

Mondiale per Club Inter, primo rinforzo per il Real Madrid di Xabi Alonso! Ora è UFFICIALE

Il Real Madrid di Xabi Alonso festeggia il suo primo rinforzo in vista del Mondiale per Club! È ufficiale: Dean è il nuovo acquisto dei blancos.

