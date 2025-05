Ue Orsini Confindustria | Europa rischia di essere stritolata

Nel contesto attuale di incertezze economiche, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha lanciato un allarme sul rischio che l'Europa venga "stritolata" dai suoi errori. Intervistato al Festival dell’economia di Trento, ha sottolineato l'urgenza di trovare soluzioni efficaci, evidenziando la necessità di affrontare i documenti che delineano le problematiche strutturali che danneggiano l'Unione nel suo complesso.

L'Ue ha preso atto "degli errori fatti" ma ancora non ha trovato la "cura", che serve in maniera urgente, ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato dal direttore del Sole 24 ore Fabio Tamburini, in chiusura del Festival dell'economia di Trento. "Ci sono alcuni documenti che stanno uscendo dove si prende atto del fatto che alcuni errori sono stati fatti – ha aggiunto – C'è la presa d'atto ma la verità è che a noi serve la cura velocissimamente e che purtroppo oggi l'Europa nel costruire le risposte per l'industria non è così veloce". "Io sono un europeista convinto, ma l'Europa deve cambiare perché se non cambia passo, in un momento in cui ci si trova in un conflitto economico, l'Europa rischia di essere stritolata " ha detto ancora il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in chiusura del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing...