Udinese-Fiorentina viola obbligati a vincere e a tifare per Corvino Probabili formazioni e tv

Il 25 maggio 2025, Udinese e Fiorentina devono vincere per sperare di accedere alla Conference League 2025-26, con i tifosi che tifano per Corvino. La Fiorentina, attualmente sesta, può qualificarsi semplicemente mantenendo la posizione, rendendo la situazione abbastanza chiara. La vittoria è fondamentale per entrambe per evitare di decidere il loro destino in modo diverso. La partita si preannuncia decisiva, con i tifosi e i protagonisti pronti a scommettere su questo importante traguardo.

Udine, 25 maggio 2025 – Senza scomodare miracoli e fatti soprannaturali, l’accesso della Fiorentina alla Conference League 2025-26 sarebbe davvero clamoroso. Il quadro, per lo meno, è chiaro e non ci vogliono formule e combinazioni complicate. La Fiorentina arriva sesta (e quindi in Conference) solo se vince a Udine (ore 20.45, diretta tv su Dazn) e se contemporaneamente il Lecce di Pantaleo Corvino (vecchia conoscenza del calcio viola, ex direttore sportivo a Firenze) vince in casa della Lazio. Il Lecce deve vincere per salvarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Udinese-Fiorentina, viola obbligati a vincere e a tifare per Corvino. Probabili formazioni e tv

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Caccia russo viola territorio Nato in Estonia per un minuto: al centro una petroliera

Recenti tensioni tra la Federazione Russa e la NATO si intensificano dopo che un aereo da caccia russo ha violato per un minuto il territorio estone.

Illuminazione viola del reattore del Garigliano in dismissione per sensibilizzare sulla fibromialgia

In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, l'edificio reattore della centrale nucleare del Garigliano, in dismissione, è stato illuminato di viola.

Caccia russo viola i cieli estoni, alta tensione sul Baltico. “Scortava una petroliera fantasma”

Un caccia russo Su-35 ha violato lo spazio aereo estone mentre scortava una misteriosa petroliera fantasma, scatenando l'allerta nei confini della Nato.

Se ne parla anche su altri siti

Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Lo riporta today.it: Viola senza scelta sul campo dei friulani: la squadra toscana deve vincere e al contempo sperare nel k.o. della Lazio per agganciare il prossimo anno un posto nelle competizioni europee ...

Udinese-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

Scrive msn.com: Espugnare Udine e sperare in un passo falso della Lazio per strappare un pass per la prossima Conference League. Il destino della Viola non è solo nelle sue ...

Italiano: “Eravamo obbligati a vincere, oggi l’atteggiamento ha fatto la differenza”

Lo riporta tuttobolognaweb.it: Eravamo obbligati a vincere, oggi hanno fatto la differenza la voglia, il furore. Altre volte avevamo fatto meglio con la palla tra i piedi, oggi però questi aspetti hanno primeggiato e siamo tornati ...

Fiorentina vs Inter ?? #inter #fiorentina #coppaitalia #fastfootcrew