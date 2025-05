Udinese -Fiorentina le pagelle di CM | Kean stacca il pass per l'Europa Comuzzo lo fa bellissimo Lucca lotta

Nella sfida tra Udinese e Fiorentina, terminata 2-3, le pagelle di Calciomercato mettono in luce le prestazioni dei protagonisti. Kean si dimostra decisivo, lottando per un posto in Europa, mentre Comuzzo incanta con una performance straordinaria. Lucca, combattivo, non si arrende mai. Analizziamo i voti dei giocatori e scopriamo chi ha brillato e chi ha deluso in questa emozionante partita.

UDINESE-FIORENTINA 2-3 UDINESE Okoye 6,5: i problemi alla coscia non gli fanno chiedere la sostituzione. Può poco sui gol subiti, bene su Gudmundsson... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Udinese-Fiorentina 2:3 | I bianconeri chiudono con la sconfitta numero 18 - Segna Lucca, poi arrivano l'espulsione di Bijol, prima il pareggio viola con Fagioli e poi il vantaggio messo a segno dal friulano Comuzzo di tacco. Il 2 a 2 di Kabasele è temporaneo e alla fine la ri ... Come scrive udinetoday.it

Udinese-Fiorentina, formazioni ufficiali - Udine, 25 maggio 2025 – Con un orecchio a quanto accade all’Olimpico di Roma (i viola devono sperare che il Lecce batta la Lazio) la Fiorentina si gioca le ultime chance per tornare in Conference ... Si legge su lanazione.it

Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita Udinese-Fiorentina della 38^ giornata di Serie A si gioca domenica 25 maggio alle ore 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 4, disponibile al canale 217 del ... Da sport.sky.it

Fiorentina, i voti CM: Pizarro da applausi