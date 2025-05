Udinese-Fiorentina | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Bluenergy Stadium di Udine si disputerà la sfida di Serie A tra Udinese e Fiorentina, valida per la 38ª giornata. Ecco orario, dove vedere il match in TV e le probabili formazioni. Un appuntamento decisivo per entrambe le squadre, con la tensione alle stelle e tante speranze di ottenere punti importanti nell’ultima giornata di campionato.

Al Bluenergy Stadium la sfida di Serie A Udinese-Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Bluenergy Stadium di Udine si giocherà la gara valevole per la 38ª giornata di Serie A tra Udinese-Fiorentina. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni UDINESE (3-5-2): Okoye; ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Udinese-Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

