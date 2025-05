Udinese-Fiorentina 2-3 viola in Conference League

La Fiorentina conquista un'importante vittoria ad Udine, assicurandosi così la qualificazione alla Conference League per la quarta volta consecutiva. Nonostante l'iniziale svantaggio causato dal gol di Lucca, i viola reagiscono con grinta nella ripresa, approfittando dell'inferiorità numerica dei friulani, rimasti in 10 uomini dal 40' del primo tempo a causa dell'espulsione di Bijol. Una prestazione che dimostra il carattere della squadra.

UDINE (ITALPRESS) – La Fiorentina vince ad Udine ed approda per la quarta volta consecutiva alla Conference League. Grazie ad una ripresa tutto cuore i viola ribaltano il gol di Lucca e vincono allo sprint contro i friulani in 10 dal 40? del primo tempo per l’ingenua espulsione di Bijol. Pronti via, lancio lungo di De Gea per Kean che rientra sul destro e tira in porta. L’urlo viola viene annullaton dalla segnalazione di fuorigioco. I toscani premono per sbloccare il risultato. Kabasele salva su cross di Dodo, Karlstrom non inquadra la porta di testa (19?), le due squadre respirano dopo tanto correre... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Udinese-Fiorentina 2-3, viola in Conference League - UDINE (ITALPRESS) - La Fiorentina vince ad Udine ed approda per la quarta volta consecutiva alla Conference League. Grazie ad una ripresa tutto cuore i viola ribaltano il gol di Lucca e vincono allo s ... Riporta msn.com

Udinese-Fiorentina 2-3: Kean trascina i viola in Conference League - La squadra di Palladino torna in Europa per il quarto anno di fila grazie anche alla sconfitta della Lazio in casa contro il Lecce. Partita piena di emozioni ... Secondo msn.com

SERIE A - Udinese-Fiorentina 2-3: Kean porta la viola in Conference League - Strappa una qualificazione alla prossima Conference League la Fiorentina, che in una partita rocambolesca piega l’Udinese 3-2 in trasferta nella trentottesima giornata di Serie A. I bianconeri la sblo ... Scrive msn.com

Pronostico Udinese vs Fiorentina ??? 38ª Giornata Serie A | Ultima chiamata europea? #shorts