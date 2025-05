Udinese famiglia Pozzo vicino alla cessione del club a imprenditori Usa

L’Udinese sta per cambiare proprietà dopo 39 anni di gestione della famiglia Pozzo. Secondo il Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, il club di Serie A sarà ceduto a imprenditori americani provenienti da un fondo di New York. L'operazione si sta per concludere, con l’annuncio ufficiale ancora atteso. La famiglia Pozzo si appresta quindi a lasciare il controllo della società dopo decenni di gestione.

L’ Udinese cambierà proprietà: si chiude dopo 39 anni l’era della famiglia Pozzo. Lo riporta il Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, aggiungendo che il club bianconero di Serie A verrà acquistato da imprenditori americani con alle spalle un fondo di New York. Manca solo l’annuncio ufficiale da parte della società, anche se la Rai assicura che “ l’accordo preliminare sarebbe già stato perfezionato nei giorni scorsi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udinese, famiglia Pozzo vicino alla cessione del club a imprenditori Usa

