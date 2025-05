Ucraina | Zelensky silenzio America incoraggia Putin

Il presidente ucraino Zelensky denuncia il silenzio internazionale, ritenendo che esso incoraggi Putin. Dopo un nuovo attacco di Mosca, Zelensky sottolinea l’importanza della determinazione per difendere l’Ucraina, accusando l’America e il mondo di non reagire adeguatamente. La situazione rimane critica, con l’obiettivo di rafforzare la resistenza ucraina e contrastare l’aggressione russa.

Roma, 25 mag. (LaPresse) – “Il silenzio dell’America e quello del resto del mondo non fanno altro che incoraggiare Putin”. Lo ha affermato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il nuovo massiccio attacco sferrato da Mosca contro l’Ucraina. “Ora è importante la determinazione: quella degli Stati Uniti, dei Paesi europei e di tutti coloro che nel mondo desiderano la pace”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di esercitare una forte pressione sulla Russia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, silenzio America incoraggia Putin

