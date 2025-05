Ucraina Zelensky dopo raid notturni su Kiev | Silenzio di Trump incoraggia Putin

Dopo i raid notturni su Kiev, mentre si negozia lo scambio di 1000 prigionieri tra Ucraina e Russia, nuovi attacchi brutali continuano a colpire la capitale ucraina. Il silenzio di Trump sul conflitto sembra incoraggiare Putin, alimentando ulteriormente la tensione. In questa escalation, sono morti un bambino di 8 anni e due adolescenti, evidenziando l’atroce costo della guerra per i civili innocenti.

Nei giorni in cui si sta verificando lo scambio di circa 1000 prigionieri tra Ucraina e Russia, nuovi raid hanno colpito il territorio di Kiev. Offensive brutali, che non guardano in faccia il loro nemico. Nella notte, un bimbo di 8 anni e due ragazzini di 12 e 17 anni hanno perso la vita a causa dei nuovi attacchi, insieme ad altre 9 persone

