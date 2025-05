Ucraina Usa rispondono all’appello di Zelensky | Attacchi russi violano pace di Ginevra

In un contesto di crescente tensione, Ucraina e Stati Uniti rispondono all'appello di Zelensky contro gli attacchi russi, che minacciano la pace di Ginevra. Mentre avviene uno scambio di 1000 prigionieri, Kiev subisce nuovi raid, con conseguenze drammatiche: una notte tragica ha portato alla morte di un bimbo di 8 anni e due adolescenti di 12 e 17 anni, vittime innocenti della violenza.

Nei giorni in cui si sta verificando lo scambio di circa 1000 prigionieri tra Ucraina e Russia, nuovi raid hanno colpito il territorio di Kiev. Offensive brutali, che non guardano in faccia il loro nemico. Nella notte, un bimbo di 8 anni e due ragazzini di 12 e 17 anni hanno perso la vita a causa dei nuovi attacchi, insieme ad altre 9 persone

