Vladimir Putin ha circa sei mesi per prove decisive nella guerra con l'Ucraina. La Russia affronta il rischio di crisi sul fronte, con potenziali carenze di uomini e mezzi che potrebbero compromettere le sue strategie. Questa finestra di tempo rappresenta l'ultima chance per una mossa decisiva, mentre le tensioni e le sfide sul campo continuano a evolversi rapidamente.

(Adnkronos) – Vladimir Putin ha a disposizione poco più di 6 mesi per tentare una spallata nella guerra con l'Ucraina, la Russia rischia di andare in crisi sul campo di battaglia. Mosca deve fare i conti con la prospettiva di una carenza di uomini e mezzi che potrebbe avere effetti rilevanti a partire dal prossimo.

Ucraina-Russia, Putin ha ultima chance per spallata: l'analisi

Vladimir Putin dispone di poco più di sei mesi per tentare una svolta decisiva nel conflitto con l'Ucraina.

Ucraina, l'ultima apertura di Trump il mediatore: il tycoon a Istanbul per mettere all'angolo Putin. Le sanzioni sul tavolo

L'ultima mossa di Trump come mediatore potrebbe cambiare le sorti del conflitto ucraino. A Istanbul, il tycoon si prepara a mettere all'angolo Putin, con le sanzioni sul tavolo.

Vladimir Putin ha deciso: non va in Turchia a trattare con l'Ucraina per la pace. Sfuma l'incontro con Trump e Zelensky: chi ci sarà per Russia e Usa

Vladimir Putin ha annullato la sua partecipazione ai negoziati di pace con l'Ucraina previsti a Istanbul il 15 maggio, delegando invece Vladimir Medinsky a rappresentare la Russia.

Ucraina-Russia, Putin ha ultima chance per spallata: l'analisi

Guerra Ucraina Russia, attacco droni su Kiev e altre regioni: morti e feriti. LIVE

Ucraina, cosa vuole Putin? Il memorandum per Kiev e la pretesa per la pace: niente intese con Zelensky

