Ucraina-Russia nuovo scambio di prigionieri Zelensky | Putin non vuole fermare la guerra

Il presidente ucraino Zelensky afferma che, nonostante lo scambio di prigionieri con Mosca, Putin non vuole fermare la guerra. Zelensky ribadisce la disponibilitĂ ucraina a qualsiasi diplomazia efficace, ma evidenzia che la Russia non mostra volontĂ di cessare il conflitto. La situazione indica che, mentre ci sono tentativi di dialogo, la volontĂ di risolvere la guerra sembra essere incontestabilmente dalla parte di Mosca.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lamenta che, nonostante lo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, "non c'è da parte di Putin la volontĂ di fermare la guerra". "L'Ucraina è pronta a qualsiasi forma di diplomazia che produca risultati concreti" scrive su X, ma "è la Russia che non è pronta a nulla".

