Ucraina-Russia nuovo scambio di prigionieri Zelensky | Putin non vuole fermare la guerra

Il presidente ucraino Zelensky afferma che, nonostante lo scambio di prigionieri, Putin non mostra volontà di fermare la guerra. Zelensky sostiene che l’Ucraina è aperta alla diplomazia con risultati concreti, mentre evidenzia che la Russia non lo è. La guerra prosegue senza segni di cessate il fuoco imminente, e Zelensky accusa Mosca di non voler raggiungere una pace duratura.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lamenta che, nonostante lo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, “non c’è da parte di Putin la volontà di fermare la guerra”. “L’Ucraina è pronta a qualsiasi forma di diplomazia che produca risultati concreti” scrive su X, ma “è la Russia che non è pronta a nulla”. “La Russia – continua – riempie ogni giorno di orrore e omicidi, sta semplicemente prolungando la guerra. Tutto ciò richiede una risposta: una risposta forte dagli Stati Uniti, dall’Europa e da chiunque nel mondo voglia la fine di questa guerra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nuovo scambio di prigionieri. Pioggia di droni su Kiev

Secondo gli accordi di Istanbul, Russia e Ucraina hanno continuato lo scambio di prigionieri, liberando 307 militari ciascuno.

Ucraina-Russia, nuovo scambio di prigionieri. Zelensky: “Putin non vuole fermare la guerra”

Il presidente ucraino Zelensky afferma che, nonostante lo scambio di prigionieri con Mosca, Putin non vuole fermare la guerra.

Ucraina-Russia, nuovo scambio di prigionieri. Zelensky: “Putin non vuole fermare la guerra”

Zelensky denuncia che, nonostante gli scambi di prigionieri con la Russia, Putin non mostra volontà di fermare la guerra.

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina-Russia, nuovo scambio di prigionieri. Zelensky: "Raid continuano, Putin non vuole fermare la guerra"

Secondo msn.com: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lamenta la mancata volontà di "Putin di fermare la guerra". "L'Ucraina è pronta a qualsiasi forma di diplomazia che produca risultati concreti" scrive su X. "S ...

Ucraina, nuovo scambio di prigionieri. Pioggia di droni su Kiev

Secondo iltempo.it: Come da accordi, Russia e Ucraina hanno proseguito lo scambio di prigionieri iniziato venerdì, liberando 307 militari a testa. Il rilascio ...

Ucraina, lo scambio di prigionieri non ferma i raid contro Kiev

Come scrive ansa.it: Con la tregua che resta un miraggio, le bombe continuano a farla da padrone in Ucraina.

Ucraina, nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev