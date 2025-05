Ucraina-Russia nuovo scambio di prigionieri Zelensky | Putin non vuole fermare la guerra

Il presidente ucraino Zelensky afferma che, nonostante i recenti scambi di prigionieri con Mosca, Putin non vuole fermare la guerra. Zelensky sottolinea che l'Ucraina è aperta a ogni forma di diplomazia concreta, ma attribuisce alla Russia la mancanza di volontà di cessare il conflitto. La speranza di Kiev rimane nel dialogo, mentre la mobilitazione militare e le tensioni continuano, evidenziando la persistente ostilità tra i due paesi.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lamenta che, nonostante lo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, "non c'è da parte di Putin la volontà di fermare la guerra". "L'Ucraina è pronta a qualsiasi forma di diplomazia che produca risultati concreti" scrive su X, ma "è la Russia che non è pronta a nulla".