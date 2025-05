Ucraina-Russia nuovo scambio di prigionieri Zelensky | Putin non vuole fermare la guerra

Zelensky denuncia che, nonostante gli scambi di prigionieri con la Russia, Putin non mostra volontà di fermare la guerra. L'Ucraina è aperta a soluzioni diplomatiche concrete, ma accusa Mosca di non voler mettere fine al conflitto. Zelensky sottolinea la disponibilità ucraina a dialogare, mentre ritiene che la pace dipenda dalla volontà politica di Putin. Il conflitto continua senza segni evidenti di una soluzione imminente.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lamenta che, nonostante lo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, "non c'è da parte di Putin la volontà di fermare la guerra". "L'Ucraina è pronta a qualsiasi forma di diplomazia che produca risultati concreti" scrive su X, ma "è la Russia che non è pronta a nulla". . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nuovo scambio di prigionieri. Pioggia di droni su Kiev

Secondo gli accordi di Istanbul, Russia e Ucraina hanno continuato lo scambio di prigionieri, liberando 307 militari ciascuno.

Ucraina-Russia, nuovo scambio di prigionieri. Zelensky: “Putin non vuole fermare la guerra”

Il presidente ucraino Zelensky afferma che, nonostante lo scambio di prigionieri con Mosca, Putin non vuole fermare la guerra.

Ucraina e Russia: non c’è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: “Niente truppe italiane a Kiev”. Gelo con Macron

In occasione del vertice della Comunità Politica Europea in Albania, rinnovati scontri tra Ucraina e Russia segnano la mancanza di progressi nei colloqui di pace.

