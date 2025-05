Ucraina raid russo su Mykolaiv | l’arrivo dei soccorsi

Domenica, a Mykolaiv, i soccorritori hanno spento incendi e assistito i feriti dopo i raid russi che hanno colpito l’Ucraina durante la notte. L’attacco ha causato almeno un morto e decine di feriti, evidenziando la gravità della situazione. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, testimoniando la resistenza e la determinazione della popolazione ucraina di fronte alle incursioni.

Domenica i soccorritori hanno spento gli incendi e prestato soccorso ai feriti a Mykolaiv, dopo gli attacchi russi che durante la notte hanno colpito l’ Ucraina, causando almeno 1 morto e decine di feriti. Ilyana Patsyuk, portavoce della Direzione principale del Servizio di emergenza statale dell’Ucraina nell’oblast di Mykolaiv, ha dichiarato che la Russia ha attaccato con missili Shahed, uno dei quali ha colpito un edificio residenziale di cinque piani. Gli attacchi sono avvenuti mentre Russia e Ucraina partecipavano allo scambio di prigionieri concordato dopo i colloqui in Turchia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russo su Mykolaiv: l’arrivo dei soccorsi

