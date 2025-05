Ucraina nuovo attacco russo con missili e droni | morti due bambini e un adolescente

Per il secondo giorno consecutivo, le regioni ucraine sono state colpite da attacchi russi con missili e droni, causando nove vittime, tra cui due bambini di 8 e 12 anni e un adolescente di 17 anni. La violenza persistente evidenzia la grave escalation del conflitto, mietendo ancora piĂą sofferenza tra civili innocenti. La situazione resta critica e preoccupante, mentre la ricerca di soluzioni durature rimane urgente.

Kiev, 9 morti in un attacco russo a un minibus in Ucraina +

Sabato, un attacco aereo russo ha colpito un minibus nell'Ucraina settentrionale, provocando la tragica morte di nove civili e ferendone quattro.

Ucraina, morti 9 civili in attacco russo contro un minibus: “Cinico crimine di guerra”

Un attacco russo contro un minibus in Ucraina ha causato la morte di nove civili, sollevando accuse di crimine di guerra.

Nove persone uccise nell’attacco russo a un autobus civile in Ucraina

Nove persone sono state tragicamente uccise in un attacco russo a un autobus civile nel nord-est dell’Ucraina.

Ucraina, nuovo attacco russo con missili e droni: morti due bambini e un adolescente

Ucraina, raid russi nella notte: 11 morti e 30 feriti. Tra le vittime tre ragazzi

Si legge su ilsole24ore.com: Stanotte nuovo massiccio attacco russo sull’Ucraina: almeno 11 morti e 30 feriti tra le regioni di Kiev, Khmelnytsky, Mykolaiv e Jitomir. Esplosioni in diverse città e allarme antiaereo in tutto il ...

Guerra Ucraina, raid russi in diverse zone del Paese: almeno 8 morti e 20 feriti tra Kiev, Khmelnytsky e Mykolaiv

Da ilmessaggero.it: Stanotte nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina: almeno 8 morti e 20 feriti tra le regioni di Kiev, Khmelnytsky e Mykolaiv. Esplosioni in diverse città e allarme antiaereo in tutto ...

Ucraina, nuovo attacco russo nel Donbass. Rimpasto di governo