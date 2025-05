Ucraina nella notte raid russi in varie zone del Paese | almeno 12 le vittime

Nella notte tra il 24 e 25 maggio, l'Ucraina è stata colpita da una nuova ondata di raid russi in diverse zone del paese, causando almeno 12 vittime, tra cui tre minori. Gli attacchi hanno colpito varie regioni, tra cui Zhytomyr, dove si sono registate le perdite più gravi. La situazione evidenzia la continued escalation del conflitto e la difficile condizione della popolazione civile.

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio l’ Ucraina è stata bersagliata da una nuova ondata di attacchi russi che ha provocato almeno 12 vittime. Tra queste, tre minori di 8, 12 e 17 anni hanno perso la vita nella regione di Zhytomyr, come hanno riportato i servizi di emergenza locali citati dall’agenzia Unian. Colpiti anche edifici residenziali e infrastrutture civili in diverse zone del Paese, proprio mentre è in corso un rilevante scambio di prigionieri tra Mosca e Kyiv. A Khmelnytskyi, nell’ovest dell’Ucraina, sono morte quattro persone e cinque sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ucraina, nella notte raid russi in varie zone del Paese: almeno 12 le vittime

Altri articoli sullo stesso argomento

Ucraina, nuovi raid russi nella notte. “Proposte di tregua ignorate”

In un contesto di crescente tensione, gli Stati Uniti chiedono un cessate il fuoco immediato, mentre il presidente ucraino Zelensky invita Putin a un incontro in Turchia.

Ucraina, nuovi raid russi nella notte. “Proposte di tregua ignorate”

Mentre gli Stati Uniti sollecitano un cessate il fuoco immediato, intensificandosi le tensioni tra le due nazioni, il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un appello a Putin per un incontro in Turchia il 15 maggio.

Guerra in Ucraina, raid russi nella notte: 13 morti e 56 feriti. Via a scambio di 307 prigionieri per parte

Nella notte, i raid russi in Ucraina hanno causato 13 morti e oltre 50 feriti, con attacchi incendiari in molte abitazioni di Kiev.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, raid russi nella notte: almeno nove vittime tra cui quattro bambini

Segnala msn.com: (Adnkronos) - Continuano i combattimenti tra Ucraina e Russia. Oggi, domenica 25 maggio, il bilancio delle vittime sale ancora. Almeno nove persone sono morte e decine sono rimaste ferite a causa di u ...

Ucraina, nuovo attacco russo con missili e droni: morti due bambini e un adolescente

Si legge su fanpage.it: Per il secondo giorno consecutivo, diverse regioni ucraine sono state colpite da nuovi attacchi russi con missili e droni ...

Ucraina, otto persone uccise da raid russi nella notte

msn.com scrive: Otto persone sono morte la scorsa notte in Ucraina a causa di attacchi russi. Lo rendono noto le autorità locali. (ANSA) ...

Ucraina: raid russi nella notte su Kherson