Ucraina | Mosca completato scambio con Kiev di mille prigionieri per parte

Roma, 25 mag. (LaPresse) – Il ministero della Difesa russo ha affermato che con l’ultimo scambio di 303 prigionieri per parte, Russia e Ucraina hanno completato lo scambio di mille prigionieri per parte concordato a Istanbul. “In conformitĂ con gli accordi russo-ucraini raggiunti il 16 maggio a Istanbul, per il periodo dal 23 al 25 maggio, le parti russe e ucraine hanno effettuato uno scambio secondo la formula di 1.000 per 1.000 persone”, ha affermato il ministero, citato da Interfax. 🔗 Leggi su Lapresse.it