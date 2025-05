Ucraina massiccio attacco aereo russo nella notte Due bambini uccisi

Nella notte, la Russia ha lanciato un massiccio attacco combinato di missili e droni sull’Ucraina, causando morte e distruzione. Finora, otto civili, tra cui due bambini e un adolescente, hanno perso la vita, mentre decine sono rimasti feriti. L’attacco ha ulteriormente aggravato la crisi umanitaria e aumentato le tensioni internazionali, segnando una grave escalation nel conflitto in corso.

ROMA (ITALPRESS) – Questa notte la Russia ha effettuato un massiccio attacco combinato con missili e droni sull’Ucraina, terrorizzando civili ucraini. Finora 8 civili sono stati uccisi, tra loro due bambini e un adolescente, decine sono rimasti feriti.(ITALPRESS). Foto: Ipa Agency Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ucraina, massiccio attacco aereo russo nella notte. Due bambini uccisi

