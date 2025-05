Ucraina le bombe non si fermano | nella notte almeno 12 morti tra cui tre bambini

Nella notte, l'Ucraina ha subito nuovi raid a Kiev, con almeno 12 morti, tra cui tre bambini. Le offensive, intense e brutali, proseguono nonostante lo scambio di circa 1000 prigionieri tra Ucraina e Russia. Le violenze continuano a causare vittime innocenti, tra cui un bambino di 8 anni e due adolescenti di 12 e 17 anni, evidenziando la gravitĂ e la brutalitĂ del conflitto.

Nei giorni in cui si sta verificando lo scambio di circa 1000 prigionieri tra Ucraina e Russia, nuovi raid hanno colpito il territorio di Kiev. Offensive brutali, che non guardano in faccia il loro nemico. Nella notte, un bimbo di 8 anni e due ragazzini di 12 e 17 anni hanno perso la vita a causa dei nuovi attacchi

