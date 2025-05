Ucraina | Kellogg attacchi russi vergognosi cessate il fuoco ora

Milano, 25 mag. (LaPresse) – Dalla capitale ucraina, Kiev, giungono parole di condanna per gli attacchi indiscriminati che colpiscono donne e bambini nelle loro case. Questi atti, in aperta violazione dei Protocolli di Ginevra del 1977, sollecitano un immediato cessate il fuoco. La comunità internazionale è chiamata a reagire contro una situazione che mina gravemente la vita di innocenti.

Milano, 25 mag. (LaPresse) – “Questa è Kiev. L’uccisione indiscriminata di donne e bambini nelle loro case durante la notte è una chiara violazione dei Protocolli di Ginevra del 1977, volti a proteggere gli innocenti. Questi attacchi sono vergognosi. Fermate le uccisioni. Cessate il fuoco ora”. Lo scrive su X Keith Kellogg, inviato speciale del presidente Usa Donald Trump per l’Ucraina, allegando una foto di bombardamenti che, secondo quanto riferisce, ritrae la capitale ucraina... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Kellogg, attacchi russi vergognosi, cessate il fuoco ora

Leggi anche questi approfondimenti

Ucraina, la guerra ombra degli Usa: “Biden e CIA guidavano risposta di Kiev agli attacchi russi da base segreta in Germania”

Negli ultimi anni, emergono accuse di una collaborazione segreta tra Stati Uniti e Ucraina, con Biden e la CIA che guidavano una risposta clandestina agli attacchi russi.

Ucraina, 658 attacchi aerei russi su Zaporizhzhia. Cremlino: no incontro in Vaticano

Nelle ultime ore, la regione di Zaporizhzhia in Ucraina è stata colpita da 658 attacchi aerei russi, acuendo le tensioni.

Ucraina, attacchi russi su Kiev e altre regioni: nove morti

Nella notte, la Russia ha lanciato raid in diverse regioni dell’Ucraina, causando nove vittime. In particolare, un attacco con droni sulla regione di Kiev ha provocato tre morti e dieci feriti, distruggendo un edificio residenziale.

Ne parlano su altre fonti

Attacchi russi in Ucraina, keith kellogg denuncia violazioni dei protocolli di ginevra e chiede cessate il fuoco

Segnala gaeta.it: Gli attacchi notturni in Ucraina colpiscono civili, soprattutto donne e bambini, violando i protocolli di Ginevra del 1977; Keith Kellogg e la comunità internazionale chiedono un immediato cessate il ...

Inviato Usa, attacchi russi vergognosi, cessate fuoco ora

quotidiano.net scrive: "L'indiscriminata uccisione di donne e bambini nella notte nelle loro case è una chiara violazione dei protocolli di pace di Ginevra del 1977 che proteggono gli innocenti. Questi attacchi sono vergogn ...

Ucraina: Kellogg, attacchi russi vergognosi, cessate il fuoco ora

Riporta msn.com: Milano, 25 mag. (LaPresse) – “Questa è Kiev. L’uccisione indiscriminata di donne e bambini nelle loro case durante la notte è una chiara violazione dei Protocolli di Ginevra del 1977, volti a protegge ...

TRUMP nomina KELLOGG: che succederà in UCRAINA?