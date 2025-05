Ucraina Kallas risponde a grido di Zelensky | Russia non si ferma servono più sanzioni

Mentre si scambiano circa 1000 prigionieri tra Ucraina e Russia, nuovi raid segnano un'escalation di violenza a Kiev, con vittime civili tra cui bambini. Kallas risponde alle richieste di Zelensky, affermando che la Russia non si ferma e chiedendo sanzioni più dure. La guerra si fa più crudele, colpendo indiscriminatamente e portando dolore alle famiglie innocentixin.

Nei giorni in cui si sta verificando lo scambio di circa 1000 prigionieri tra Ucraina e Russia, nuovi raid hanno colpito il territorio di Kiev. Offensive brutali, che non guardano in faccia il loro nemico. Nella notte, un bimbo di 8 anni e due ragazzini di 12 e 17 anni hanno perso la vita a causa dei nuovi attacchi, insieme ad altre 9 persone L'articolo Ucraina, Kallas risponde a grido di Zelensky: “Russia non si ferma, servono più sanzioni” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Kallas risponde a grido di Zelensky: “Russia non si ferma, servono più sanzioni”

