Ucraina cumuli di macerie e lacrime | cosa resta di Zhytomyr dopo l’attacco russo

Dopo l'ennesimo attacco russo, Zhytomyr si presenta come un cumulo di macerie e lacrime. Gli abitanti della regione piangono le vittime di un bombardamento che ha colpito duramente la comunità, segnando un’aggressione senza precedenti. Con il lancio di 367 missili e droni, l’Ucraina vive un momento di grande paura e dolore, mentre nelle strade di Korostyshiv si affaccia la devastazione.

Gli abitanti della regione ucraina di Zhytomyr hanno pianto le vittime uccise domenica in un attacco russo. Secondo l’aviazione militare ucraina, sabato la Russia ha lanciato il più grande attacco aereo del conflitto, sparando almeno 367 missili e droni in tutta l’Ucraina. Nella città di Korostyshiv, diversi edifici residenziali sono stati distrutti, uccidendo tre bambini della stessa famiglia. Le riprese dei droni dalla scena hanno mostrato detriti sparsi in tutto il quartiere. I residenti locali hanno deposto fiori e peluche in un memoriale improvvisato. Ihor Rudakov, un residente locale, stava cercando dei documenti tra le macerie di quella che un tempo era la casa di sua sorella... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, cumuli di macerie e lacrime: cosa resta di Zhytomyr dopo l’attacco russo

