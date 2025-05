Uccisa in spiaggia da una ruspa l’autista denunciato per omicidio colposo | “Tragedia immane non mi capacito”

Un tragico incidente ha scosso la località di Pinar, dove una ruspa ha investito e ucciso la 66enne Elisa Spadavecchia mentre si trovava in spiaggia. L'autista del mezzo ha ora ricevuto una denuncia per omicidio colposo. L’avvocato Vittorio Manes ha dichiarato che il suo assistito è profondamente dispiaciuto per l'accaduto e rivolge le sue condoglianze alla famiglia della vittima, sottolineando l'assurdità della tragedia.

"Il mio cliente è dispiaciutissimo, è una tragedia immane. Non si capacita di come possa essere successo e fa le condoglianze alla famiglia della donna". A parlare è l'avvocato Vittorio Manes che difende l'autista della ruspa che ha investito e ucciso la 66enne Elisa Spadavecchia in spiaggia a Pinarella di Cervia. L'uomo è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uccisa in spiaggia da una ruspa, l’autista denunciato per omicidio colposo: “Tragedia immane, non mi capacito”

Contenuti che potrebbero interessarti

Uccisa da una ruspa in spiaggia: tragedia a Pinarella di Cervia

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti.

Travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia

Una donna è stata tragicamente travolta e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate.

Tragedia a Pinarella di Cervia: donna travolta e uccisa da ruspa in spiaggia

Una tragedia si è verificata a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata tragicamente investita e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia

Secondo ansa.it: Nell'ultimo fine settimana di maggio stava prendendo il sole in spiaggia a Pinarella di Cervia, a due passi dal mare, quando è stata travolta e uccisa da una ruspa, che stava sistemando la sabbia dell ...

Elisa Spadavecchia uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: l'uomo alla guida aveva un precedente per omicidio stradale. «Lavori non autorizzati»

Da ilmessaggero.it: Nell'ultimo fine settimana di maggio stava prendendo il sole in spiaggia a Pinarella di Cervia, a due passi dal mare, quando è stata travolta e uccisa da una ruspa, che stava sistemando ...

Travolta da una ruspa e uccisa in spiaggia, l’autista: «Tragedia immane, non mi capacito»

Come scrive msn.com: «Il mio cliente è dispiaciutissimo, è una tragedia immane. Non si capacita di come possa essere successo e fa le condoglianze alla famiglia della donna». Lo dice l'avvocato Vittorio Manes del foro di ...