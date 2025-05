Uccisa dalla ruspa in spiaggia autista denunciato per omicidio colposo | l' inquietante precedente

Una tragedia si è consumata sulla spiaggia di Cesenatico, dove una turista vicentina di 66 anni è stata uccisa da una ruspa condotta da un autista 54enne, ora denunciato per omicidio colposo. Dopo l’identificazione, l’uomo è stato rilasciato, lasciando aperto il dibattito sulla sicurezza e sulla responsabilità in situazioni simili. Un inquietante precedente che solleva interrogativi sulla prevenzione degli incidenti in aree pubbliche.

Dopo l'identificazione formale, è stato rilasciato senza provvedimenti pre-cautelari, ma con la sola denuncia a piede libero per omicidio colposo, il 54enne cesenate alla guida della ruspa che sabato mattina ha travolto e ucciso una turista vicentina, la 66enne Elisa Spadavecchia, sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Uccisa dalla ruspa in spiaggia, autista denunciato per omicidio colposo: l'inquietante precedente

Contenuti che potrebbero interessarti

Uccisa da una ruspa in spiaggia: tragedia a Pinarella di Cervia

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti.

Travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia

Una donna è stata tragicamente travolta e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate.

Tragedia a Pinarella di Cervia: donna travolta e uccisa da ruspa in spiaggia

Una tragedia si è verificata a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata tragicamente investita e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia.

Se ne parla anche su altri siti

Uccisa da ruspa in spiaggia, autista denunciato e rilasciato

Secondo ansa.it: Dopo l'identificazione formale, è stato rilasciato senza provvedimenti pre-cautelari ma con la sola denuncia a piede libero per omicidio colposo, il 54enne alla guida della ruspa che ieri mattina in s ...

Elisa Spadavecchia, l'insegnante uccisa da una ruspa in spiaggia mentre è in vacanza

Da ilmattino.it: Aveva 66 anni, era un'insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, residente nella provincia di Vicenza, che in mattinata è stata travolta e uccisa da una ruspa che ...

Donna uccisa da ruspa in spiaggia a Cervia: l'autista denunciato e rilasciato. Ecco il perchè

Come scrive tg.la7.it: Dopo l'identificazione formale è stato denunciato e subito rilasciato, il 54enne alla guida della ruspa che ieri mattina, 24 maggio, ha travolto e ucciso una bagnante Elisa Spadavecchia di 66 anni, un ...

DONNA DELLE PULIZIE AZZANNATA DA DUE CANI: AMPUTATE UNA GAMBA E UN BRACCIO