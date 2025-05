Uccisa da una ruspa il mistero dietro quei lavori in spiaggia Dalla patente ritirata allo strano video su TikTok

Uccisa da una ruspa durante lavori in spiaggia, la vicenda dietro l’incidente rimane avvolta nel mistero. La ruspa, senza permesso e impegnata in lavori abusivi forse per un concessionario locale, ha sollevato numerosi sospetti. Quanto accaduto a Pinarella di Cervia solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle autorizzazioni, aggiungendo inquietudine a una tragedia che ha sconvolto la comunità.

Quella ruspa non aveva nessun permesso per stare in spiaggia e stava effettuando dei lavori abusivi, probabilmente - anche se al momento resta un'ipotesi - per conto di un concessionario balneare della zona. È il dettaglio emerso in seguito alla tragedia avvenuta ieri a Pinarella di Cervia, dove... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Uccisa da una ruspa, il mistero dietro quei lavori in spiaggia. Dalla patente ritirata allo strano video su TikTok

