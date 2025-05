Uccisa a coltellate in casa chi era Vasilica | la vita riservata la pista del litigio e l’agitazione degli ultimi giorni

Legnano si è risvegliata sotto shock dopo un delitto tragico, avvenuto mentre la città festeggiava il suo storico Palio. Vasilica Potinku, 35 anni, di origini rumene, è stata rinvenuta senza vita nel suo appartamento. Il suo omicidio, avvenuto in circostanze inquietanti, ha sollevato interrogativi su una vita riservata e sui conflitti che potrebbero aver preceduto quell'evento drammatico. Conflitti e tensioni negli ultimi giorni sembrano ora essere la

LEGNANO (MILANO) – Mentre le contrade del Palio coloravano le strade del centro, un crimine efferato si consumava nell'ombra di un anonimo appartamento al civico 16 di via Stelvio. Una donna, Vasilica Potinku, 35 anni, di origini rumene, è stata trovata morta, uccisa a coltellate nel suo soggiorno. Il suo corpo, senza vita, giaceva in una pozza di sangue, colpito da più fendenti con una violenza che lascia sgomenti. A fare la terribile scoperta è stato un vicino di casa. Insospettito da una porta socchiusa, ha avuto l'istinto – e il coraggio – di spingerla. La scena che si è presentata ai suoi occhi è stata scioccante: il cadavere di Vasilica steso sul pavimento, con un coltello nella schiena...

La donna di 35 anni è stata trovata nel suo appartamento con un coltello nella schiena. Secondo fonti riservate, lavorava come escort: gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi ...

