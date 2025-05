Ubriachi fradici, cadono all’alba nel canale alle porte di Milano

All'alba, alcuni ubriachi fradici sono caduti nel canale Villoresi alle Porte di Milano. Un passante mattiniero ha allertato i soccorsi, che hanno salvato i malcapitati e li hanno trasportati al pronto soccorso in codice verde. Tanta paura, ma per fortuna nessuno si è fatto male gravemente. Un episodio che ricorda l'importanza di prudenza e attenzione nelle prime ore del giorno.

