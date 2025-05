Ubriachi cadono nel Villoresi e rischiano di annegare | salvati un uomo e una donna

Due persone ubriache sono finite nel canale Villoresi a Garbagnate Milanese, rischiando di annegare. Fortunatamente, sono stati salvati da un passante che ha chiamato i soccorsi. L’incidente, avvenuto dopo una festa, ha destato attenzione sulla pericolosità di bere troppo e di circolare in stato di alterazione. Gli uomini sono stati tratti in salvo e portati in salvo, mentre si indaga sulle circostanze.

Garbagnate Milanese (Milano), 25 maggio 2025 – - R ientravano da una festa che si era prolungata fino all'alba, erano ubriachi e sono caduti nelle acque del canale Villoresi a Garbagnate milanese. Sarebbe stato un r esidente delle villette di via Montenero a sentire le urla, chiamare il 112 e attivare i soccorsi. Infine il salvataggio e il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso in codice verde per alcuni accertamenti E' successo domenica mattina, 25 maggio, intorno alle sei. A scivolare nel canale, in balia della corrente che li stava trascinando verso il centro di Garbagnate, un uomo e una donna di 31 e 29 anni sudamericani che avevano appena partecipato ad una festa di connazionali poco distante e avevano bevuto troppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ubriachi cadono nel Villoresi e rischiano di annegare: salvati un uomo e una donna

Scopri altri approfondimenti

Ubriachi fradici, cadono all’alba nel canale alle porte di Milano

All'alba, alcuni ubriachi fradici sono caduti nel canale Villoresi alle Porte di Milano. Un passante mattiniero ha allertato i soccorsi, che hanno salvato i malcapitati e li hanno trasportati al pronto soccorso in codice verde.

Ubriachi al volante: cinque patenti ritirate nel Pordenonese

Nel fine settimana, i carabinieri di Aviano e Spilimbergo hanno intensificato i controlli sul territorio per combattere la guida in stato di ebbrezza.

Controlli dei carabinieri, denunciati in due sorpresi alla guida ubriachi e un altro perché aveva la patente revocata

Controlli incrociati dei carabinieri di Meldola hanno portato a due denunce per guida in stato di ebbrezza.

Se ne parla anche su altri siti

Ubriachi cadono nel Villoresi e rischiano di annegare: salvati un uomo e una donna

Si legge su ilgiorno.it: Garbagnate Milanese (Milano), 25 maggio 2025 – - R ientravano da una festa che si era prolungata fino all'alba, erano ubriachi e sono caduti nelle acque del canale Villoresi a Garbagnate milanese.

Ubriachi fradici, cadono all’alba nel canale alle porte di Milano

Lo riporta milanotoday.it: È successo all'alba di domenica 25 maggio a Garbagnate Milanese. I due sono stati accompagnati al pronto soccorso dal personale del 118 ...