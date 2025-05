Tuttosport – Ripartire dagli uomini Quando San Siro tuona qualcosa non va

Il Monza, già retrocesso, perde 2-0 contro il Milan a San Siro, in un ambiente di contestazione con la Curva Sud contro la proprietà americana. La vittoria del Milan, in una stagione difficile, evidenzia i problemi del club e la necessità di ripartire dagli uomini e dalla società. La partita riflette tensioni e insoddisfazione, sottolineando che qualcosa non va a San Siro, mentre il club cerca di migliorare il futuro.

2025-05-24 23:52:00 Arrivano conferme da Tuttosport: MILANO – Il Monza, già retrocesso da diverse settimane, chiude il proprio campionato perdendo 2-0 al Meazza il "derby" contro il Milan. In un clima di contestazione, con la Curva Sud schierata contro la proprietà americana, i rossoneri piegano i brianzoli grazie ai sigilli nella ripresa di Matteo Gabbia e Joao Felix (su punizione). Nesta sul Milan e Ancelotti. A proposito del difficile momento che sta attraversando il Diavolo, Alessandro Nesta, da grande ex commenta: "Il Milan deve ripartire dagli uomini.

