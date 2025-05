Tutte le ragioni per cui non votare l’8 e il 9 giugno è saggio L’opinione Bonanni

L’8 e 9 giugno, decidere di non votare può essere una scelta saggia e consapevole, come sostiene l’opinione di Bonanni. In questa occasione, il ruolo della Cgil e le motivazioni dietro questa consultazione sollevano importanti questioni sulla legittimità e l’obiettivo dei referendum, portando a riflettere sull’opportunità di astenersi per preservare valori di autonomia e responsabilità civica.

Tanti sono i motivi per cui, l’8 e 9 giugno, non recarsi alle urne rappresenta non solo un diritto, ma anche una scelta consapevole e responsabile. Innanzitutto, colpisce il ruolo assunto dalla Cgil in questa consultazione: un sindacato che, nel raccogliere le firme per il referendum, si è fatto megafono dei partiti di opposizione, piegando la propria missione sindacale a finalità squisitamente politiche. Una torsione che ha incrinato l’unità sindacale con le altre sigle e compromesso l’autonomia, fondamentale per una credibile azione negoziale con governi e imprese. Ma c’è di più. Dietro la retorica di voler combattere la precarietà, si cela una volontà di riportare indietro le lancette della modernizzazione del lavoro... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tutte le ragioni per cui non votare l’8 e il 9 giugno è saggio. L’opinione Bonanni

Argomenti simili trattati di recente

Speciale elezioni a Ravenna: tutte le istruzioni per votare alle amministrative

Ravenna si prepara per le elezioni amministrative del 25-26 maggio, un'importante occasione per scegliere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale.

L’assist di D’Alema al referendum dell’8 e 9 giugno: «Votare è un diritto a cui sono affezionato. Da me arriveranno 5 “sì”»

Massimo D’Alema ha annunciato la sua partecipazione al referendum dell'8 e 9 giugno, sottolineando l'importanza del diritto di voto.

Khloé Kardashian: «Mia madre è stata il mio vero “motore di ricerca”, una specie di Google a cui fare tutte le domande. La migliore risposta? Fingi di avere già raggiunto il tuo obiettivo fino a quando non lo ottieni”

Khloé Kardashian, la terza sorella del celebre clan, ha sempre trovato nella propria famiglia il suo principale motore di ispirazione.

Ne parlano su altre fonti

Tutte le ragioni per cui non votare l’8 e il 9 giugno è saggio. L’opinione Bonanni

Scrive formiche.net: Tanti sono i motivi per cui, l’8 e 9 giugno, non recarsi alle urne rappresenta non solo un diritto, ma anche una scelta consapevole e responsabile. Innanzitutto, colpisce il ruolo assunto dalla Cgil i ...

Referendum, tre buoni motivi per cui è importante votare

Segnala ilmanifesto.it: Referendum (Commenti) È importante andare a votare l’8 e il 9 giugno per i referendum almeno per tre ragioni. Anzitutto perché il voto è un diritto che appartiene a ciascuno di noi, ma è anche un dove ...

Ricordate i Piigs? Cinque ragioni per cui votare in Italia non era una follia

Lo riporta ilfoglio.it: Negli ultimi mesi, sono stati sei i paesi in Europa i cui governi ... “O si va a votare subito o si trova lo spazio di una soluzione transitoria”. Il voto prima di tutto, dunque.

Per COSA e COME si vota ai REFERENDUM dell'8 e 9 giugno?