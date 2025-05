Turisti in balia dei ladri Un arresto a Villa Costanza

Turisti a rischio a Villa Costanza, dove si registrano furti nel parcheggio scambiatore. Con l'aumento dei visitatori e l'uso dei camper per visitare Firenze, crescono anche i reati predatori. Recentemente è stato arrestato un ladro nel parcheggio, evidenziando la necessità di maggiori turni di sorveglianza e sicurezza per tutelare i turisti e i viaggiatori. La situazione preoccupa chi desidera visitare la città senza timori di furti o truffe.

Ladri in azione al parcheggio scambiatore di Villa Costanza. Con l’arrivo della stagione turistica, e con il parcheggio che è sempre più un punto di riferimento per la mobilità dei camper di chi vuole vedere Firenze senza imbottigliarsi nel traffico cresce l’attenzione per i reati predatori di chi prende di mira proprio le ‘case mobili’. I carabinieri della compagnia di Scandicci da diverso tempo hanno intensificato i controlli nell’area, sostenuti anche dalla vigilanza che è stata istituita proprio allo scopo di presidiare il parcheggio impedendo che diventi terra di nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turisti in balia dei ladri. Un arresto a Villa Costanza

Approfondisci con questi articoli

Rubano zaini ai turisti alla stazione: un arresto e una denuncia

Alla stazione di Firenze, la Polfer ha svolto un'importante operazione contro i furti ai danni di turisti, arrestando un giovane algerino di 25 anni e denunciando un complice di 21 anni per furto aggravato.

"Tutta la zona è presa di mira dai ladri": maxi-furto a turisti a Fagagna

Una giornata di relax per un gruppo di turisti austriaci si è trasformata in un incubo a Fagagna. Durante il pranzo nel ristorante Casale Cjanor, ignoti ladri hanno colpito il loro pullman parcheggiato, mettendo in evidenza un preoccupante aumento dei furti nella zona.

Tremezzina, furti di bagagli nelle auto dei turisti: condannata coppia di ladri

A Tremezzina, una coppia di ladri è stata condannata per una serie di furti di bagagli avvenuti nell'estate del 2023.

Ne parlano su altre fonti

Turisti in balia dei ladri. Un arresto a Villa Costanza

Si legge su lanazione.it: Ladri in azione al parcheggio scambiatore di Villa Costanza. Con l’arrivo della stagione turistica, e con il parcheggio che è sempre più un punto di riferimento per la mobilità dei camper di chi vuole ...

Milano: turisti nel mirino dei ladri, cinque arresti

Lo riporta ilgiorno.it: Agenti della squadra mobile in azione fra corso Vittorio Emanuele e piazza Castello: nel mirino bagagli e sacche dei turisti. Agenti della squadra mobile in azione fra corso Vittorio Emanuele e ...

Roma, furti seriali a Fiumicino: così i ladri 'pendolari' derubavano i viaggiatori