Turista italiano sequestrato e torturato a New York | fermata una donna originaria di Latina

Un turista italiano è stato sequestrato e torturato a New York, mentre la polizia ha arrestato un trader di criptovalute e una donna originaria di Latina, ora sotto indagine. La donna, fermata dal New York Post, si dichiara estranea ai fatti. La vicenda evidenzia la complessità e la gravità dell’indagine in corso sulla serie di arresti che coinvolgono?? legati a questa rete criminale.

Oltre al trader di cripto valute arrestato e condotto in carcere direttamente dalla sua abitazione, la polizia della Grande Mela ha arrestato una donna, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Fermata dal New York Post, l'indagata ha sostenuto di essere del tutto estranea alla vicenda L'articolo Turista italiano sequestrato e torturato a New York: fermata una donna originaria di Latina proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Turista italiano sequestrato e torturato a New York: fermata una donna originaria di Latina

