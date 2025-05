Tuffi Giovannini e Conte sfiorano la medaglia dalla piattaforma Vince Sereda

Agli Europei di Antalya, i tuffatori italiani Riccardo Giovannini e Simone Conte si sono avvicinati alla medaglia dalla piattaforma maschile, ma alla fine sono stati costretti ad accontentarsi di un quarto e sesto posto. A conquistare l'oro è stato il favorito ucraino Oleksii Sereda, che ha brillato nell'ultima rotazione, lasciando gli azzurri con un sogno sfumato.

Sfuma la medaglia azzurra dalla piattaforma maschile proprio all'ultima rotazione agli Europei di Antalya. Riccardo Giovannini e Simone Conte fanno sperare, ma alla fine concludono rispettivamente al quarto e al sesto posto A trionfare è stato l'ucraino Oleksii Sereda, grande favorito della vigilia, che ha preceduto il tedesco Ole Johannes Rosler e l'austriaco Anton Knoll, rispettivamente argento e bronzo. Sereda ha concluso con il punteggio totale di 468.85, vincendo con trenta punti di vantaggio su tutti gli avversari. L'ucraino si è permesso anche di sbagliare il primo tuffo, il triplo e mezzo ritornato raggruppato

