tuffi chiara pellacani ed elisa pizzini sfiorano il podio agli europei

Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sfiorano il podio agli Europei di Antalya. Alla loro prima gara insieme in una manifestazione continentale, le due azzurre accarezzano la medaglia, sfumata per meno di due punti. Nel sincro femminile dai tre metri è l’Ucraina a prendersi la medaglia d’oro con la coppia composta da Kseniia Bochek e Diana Karnafel (276.84). La medaglia d’argento è delle tedesche Lena Corona Hentschel e Jetta Muller (265.95), mentre il bronzo è stato vinto dalle britanniche Desharne Bent-Ashmeil ed Amy Rollinson (264.90). Tanta l’amarezza in casa Italia per il quarto posto di PellacaniPizzini, che hanno terminato con 263... 🔗 Leggi su Oasport.it