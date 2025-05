Tudor Juve all’ultimo ballo? L’allenatore è convinto che dopo questa sera… Retroscena sul futuro del tecnico bianconero

Tudor Juve all’ultimo ballo? L’allenatore è certo che questa sera sarà decisiva per il suo futuro. A pochi mesi dall’arrivo sulla panchina bianconera, si fanno strada retroscena e aggiornamenti importanti, svelando le possibili direzioni che potrà prendere il tecnico croato. Ecco tutte le ultime notizie sul futuro di Igor Tudor e le prospettive per la Juventus.

Tudor Juve all'ultimo ballo? L'allenatore è convinto che dopo questa sera. Retroscena sul futuro del tecnico bianconero: tutti gli aggiornamenti. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Igor Tudor, che a marzo è subentrato in corsa per trascinare i bianconeri alla conquista del quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'allenatore dovrebbe lasciare la panchina della Juventus al termine della stagione a prescindere da quello che sarà il verdetto di stasera. Il suo futuro non sarebbe legato ai risultati.

Calciomercato Juve, ultimo ballo allo Stadium contro l’Udinese per almeno quattro bianconeri: loro potrebbero salutare Torino. I dettagli

L'ultima partita della Juventus allo Stadium contro l'Udinese potrebbe segnare il congedo di almeno quattro bianconeri.

Kolo Muani Juve, quello di domani sarà l'”ultimo ballo” bianconero per l’attaccante francese? L’indiscrezione non lascia spazio a dubbi!

Domani, nella sfida tra Juventus e Udinese, Kolo Muani potrebbe vivere il suo ultimo match con i bianconeri.

Juve Udinese, Vlahovic entra per gli ultimi minuti di match: è l’ultimo ballo dell’attaccante serbo? La reazione dello Stadium al suo ingresso

Dusan Vlahovic entra negli ultimi minuti di Juve-Udinese, segnando forse il suo addio allo Stadium. L’ingresso del bomber serbo accende l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, pronti a tifare per lui nell’ultima apparizione casalinga.

