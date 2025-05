Tudor | il futuro? Si deciderà prima del Mondiale per club altrimenti non sarebbe serio

Igor Tudor fa chiarezza sul suo futuro nel calcio, affermando che la sua posizione sarà decisa prima del Mondiale per club. In un'intervista a Sky Sport, il tecnico ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla mancanza di serietà nel rinviare la decisione, sottolineando che non intende partecipare al torneo senza una garanzia di riconferma. La situazione si fa intrigante, con il mister che aspetta risposte urgenti.

Tudor a Sky Sport dice chiaro e tondo che lui non ci vuole andare al Mondiale per club se non verrà riconfermato. O comunque vuole sapere il suo futuro prima del Mondiale per Club. E poiché non sarà riconfermato (alla Juve ci va Conte), bisogna trovare l'allenatore per il Mondiale. Per Tudor è scattato il rinnovo ma la Juve può sollevarlo dall'incarico pagandogli una penale di un milione di euro.