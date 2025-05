Igor Tudor ha chiarito le sue intenzioni riguardo al futuro alla guida della squadra, affermando che la sua permanenza sarà decisa prima del Mondiale per club. Intervistato da Sky Sport, Tudor esprime la sua avversione a partecipare al torneo senza una conferma del suo ruolo, anticipando la necessità per la società di trovare un nuovo allenatore, dato il prevedibile arrivo di Conte alla Juventus.

Tudor: «il futuro? Si deciderà prima del Mondiale per club, altrimenti non sarebbe giusto» Tudor a Sky Sport dice chiaro e tondo che lui non ci vuole andare al Mondiale per club se non verrà riconfermato. E poiché non sarà riconfermato (alla Juve ci va Conte), bisogna trovare l’allenatore per il Mondiale. «Due tre anni fa qui a Venezia col Verona eravamo sotto 3-0 all’intervallo, abbiamo vinto 4-3. Partita pazzesca.. anche oggi tante emozioni, adrenalina, meritatamente ci siamo conquistati quello per cui siamo venuti qua». Lei ha detto di aver trovato la squadra in un buco nero, tre scontri diretti in trasferta... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it