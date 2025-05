Tudor apparecchia la Champions a Conte | il traghettatore ha salvato la Juventus dal disastro Thiago-Giuntoli

In un momento critico per la Juventus, Igor Tudor emerge come il salvatore inaspettato, riuscendo a rimettere in carreggiata la squadra dopo il disastro causato da Thiago Motta. Con un approccio deciso e strategie efficaci, Tudor si prepara a presentare la Champions a Conte, dimostrando di essere il traghettatore ideale in questa fase delicata. La sua leadership potrebbe segnare una nuova era per i bianconeri.

Tudor apparecchia la Champions a Conte: il traghettatore ha salvato la Juventus dal disastro Thiago-Giuntoli Signore e signori, il traghettamento è riuscito. Così Igor Tudor dirà questa sera negli spogliatoi ai dirigenti della Juventus che si sono aggrappati a lui dopo il disastro di Thiago Motta (scelto e fortemente voluto da Giuntoli, mai dimenticarlo). E il traghettamento non poteva che concludersi a Venezia dove la Juventus ha conquistato i tre punti decisivi per l'approdo alla prossima Champions League. Ma in panchina con i bianconeri non ci sarà il croato. Bensì Antonio Conte fresco di scudetto vinto a Napoli e che proprio in queste ore sta consumando il proprio divorzio da Aurelio De Laurentiis...

