Alla luce della vittoria odierna contro il Venezia, Igor Tudor ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo al suo futuro alla Juventus. Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, il tecnico ha lasciato intendere che presto ci saranno novità in merito alla sua situazione, con anticipazioni attese prima dell'inizio del Mondiale. Un annuncio che potrebbe influenzare le prossime scelte del club bianconero e dei suoi tifosi.

L’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha risposto così anche sul proprio futuro dopo la vittoria di oggi contro il Venezia. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Venezia Juve, il tecnico dei bianconeri, Igor Tudor, ha fatto intendere che il suo futuro sulla panchina juventina potrebbe esser finito e che potrebbe non esser lui a guidare la squadra al prossimo Mondiale per Club (competizione alla quale parteciperà anche l’ Inter ). PARTITA – «Tante emozioni, adrenalina pazzesca visto cosa c’era in ballo, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo meritatamente». FUTURO – «Posso dire che si saprà molto presto, un po’ di pazienza e si decide, prima del Mondiale... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tudor annuncia: «Il mio futuro? Si saprà molto presto, prima dell’inizio del Mondiale…»

