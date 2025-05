Tudor a Sky | Il mio futuro si deciderà prima del Mondiale per Club non sarebbe serio andare con un allenatore non confermato…

Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la partita Venezia-Juve, sottolineando l'importanza di un futuro chiaro prima del mondiale per club. L’allenatore ha evidenziato la serietà della situazione, insistendo sull’assenza di certezze attorno alla sua posizione. Scopriamo le sue impressioni sul match di Serie A e le emozioni vissute in campo.

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Venezia Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PARTITA – «Tante emozioni, adrenalina pazzesca visto cosa c’era in ballo, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo meritatamente». FUTURO – «Posso dire che si saprà molto presto, un po’ di pazienza e si decide, prima del Mondiale. Ma io sono felice, sempre contento. Si è conquistato qualcosa ma bisogna accettare questa vita sempre in bilico, c’è un risultato che ti condanna e dice se sei bravo o no, ma bisogna trovare il piacere di fare questo lavoro... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a Sky: «Il mio futuro si deciderà prima del Mondiale per Club, non sarebbe serio andare con un allenatore non confermato…»

