Tudor a DAZN | Complimenti a questi ragazzi ci siamo meritati la Champions League Futuro? Prima del Mondiale per Club lo saprete ma…

Igor Tudor ha rilasciato dichiarazioni entusiastiche ai microfoni di DAZN dopo la partita Venezia-Juventus, esprimendo la sua soddisfazione per il percorso della squadra verso la Champions League. Il tecnico ha lodato i suoi ragazzi, sottolineando l'importanza del prossimo mondiale per club. Scopriamo insieme le sue impressioni sul match di Serie A e le aspettative future.

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Venezia Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Mi sono piaciuti tanto, sono andati forti e non è facile quando si va sotto. Siamo stati calmi, continuando a giocare. Complimenti a loro che si sono messi a disposizione dal primo giorno. Non era facile, è un bel traguardo». SUL LAVORO – «Dal primo giorno si lavora su tutti i concetti. Alla prima ti viene meglio una cosa, alla seconda un’altra. Abbiamo quasi fatto tutte le partite senza 12 titolari, ci sono state molte difficoltà e allora complimenti a tutti, ce la siamo meritata e guadagnata sul campo»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «Complimenti a questi ragazzi, ci siamo meritati la Champions League. Futuro? Prima del Mondiale per Club lo saprete ma…»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tudor a DAZN: «Complimenti a questi ragazzi, ci siamo meritati la Champions League. Futuro? Prima del Mondiale per Club lo saprete ma…» - Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Venezia Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Venezia Juve: tutte l ... Si legge su juventusnews24.com

TUDOR. a Dazn: "Complimenti ai ragazzi, non era facile. Un bel traguardo" - Igor Tudor ha commentato il successo sul Venezia e la conseguente qualificazione alla Champions League ai microfoni di Dazn. Le sue considerazioni: Partirei dall'abbraccio finale con ... Secondo tuttojuve.com

Giuntoli: "Tudor farà il Mondiale per club poi vedremo. Conte? Complimenti al Napoli..." - "Vogliamo fare il Mondiale per club con Tudor. Se sarà ancora lui l'allenatore in caso di Champions? Le valutazioni le faremo a bocce ferme, noi siamo molto contenti del suo operato". Così il Football ... Scrive msn.com

Tudor: “Bella prestazione, il pareggio ci stava, faccio i complimenti ai miei ragazzi”