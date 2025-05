Tu ce l’hai basso e tagliente ma… L’ex tronista zittisce il grillino Giarrusso all' Isola

Durante l'Isola dei Famosi in Honduras, il ex tronista ha messo in riga Giarrusso, il grillino. La fame e lo stress hanno acceso tensioni tra i concorrenti: l'ultimo acceso scontro è stato tra Giarrusso e Pugliese, evidenziando le difficoltà e le alterne emozioni del gruppo.

