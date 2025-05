Trump altro attacco ad Harvard | Vogliamo i nomi degli studenti stranieri

Il presidente Trump ha nuovamente attaccato Harvard, chiedendo trasparenza sui nomi degli studenti stranieri e criticando la gestione dell’università nei rapporti con il governo federale. Con un post su Truth, Trump mette sotto pressione l’ateneo, sottolineando che circa il 31% degli studenti sono stranieri, ma senza fornire dettagli specifici. La polemica si aggiunge alle tensioni tra l’amministrazione e Harvard, sollevando nuove questioni sulla politica educativa e sull’immigrazione.

Il presidente Usa Donald Trump è tornato ad attaccare l’ Università di Harvard tramite un post pubblicato su Truth, criticando la presenza di studenti internazionali nell’ateneo e la mancanza di trasparenza nei rapporti con il governo federale: «Perché Harvard non dice che quasi il 31 per cento dei suoi studenti proviene da PAESI STRANIERI, eppure questi Paesi, alcuni dei quali per nulla amici degli Stati Uniti, non pagano NULLA per l’istruzione dei loro studenti, né intendono mai farlo?», ha scritto il tycoon, dopo il blocco del giudice federale Allison Burroughs al giro di vite sugli stranieri imposto all’ateneo... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump, altro attacco ad Harvard: «Vogliamo i nomi degli studenti stranieri»

