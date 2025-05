Trovati i cadaveri di cinque sciatori sulle Alpi Svizzere | in corso l’identificazione aperta un’inchiesta

Cinque sciatori sono stati ritrovati morti sul ghiacciaio Adler, vicino a Zermatt, nelle Alpi Svizzere. La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di escursionisti che avevano notato sci abbandonati. Al momento, le autorità stanno conducendo le operazioni di identificazione delle vittime e hanno aperto un'istruttoria per chiarire le cause di questa tragedia.

