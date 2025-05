Trovati con 10mila euro in contanti e la coca sotto il frigo | scattano le manette per una mamma e un papà

Una coppia di genitori è stata arrestata dopo essere stata trovata in possesso di 10mila euro in contanti e droga nascosta sotto il frigorifero. La donna di 36 anni e il suo compagno di 31 anni, che viaggiavano con la loro bambina di due anni a bordo di una Fiat 500, sono stati fermati dalla polizia locale nel pomeriggio di sabato 24 maggio. Ecco i dettagli dell’arresto e degli elementi trovati.

Si spostava con la figlia a bordo della sua Fiat 500. Alla guida c'era lei, 36 anni, sul seggiolino la bambina di appena due anni. Ma per la donna e il suo compagno, 31enne, sono scattate le manette: entrambi sono stati arrestati dalla polizia locale nel pomeriggio di sabato 24 maggio

