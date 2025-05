Trovati cinque sciatori morti sulle Alpi svizzere | identificazione delle vittime in corso

Sul ghiacciaio Adler, vicino a Zermatt, sono stati trovati senza vita cinque sciatori, riscontrati a circa 4.000 metri di altitudine. La polizia del Cantone Vallese sta attualmente lavorando all'identificazione delle vittime. Le circostanze del tragico incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le autoritĂ locali gestiscono la difficile operazione di recupero e indagine.

I corpi senza vita di almeno cinque sciatori sono stati ritrovati sul ghiacciaio Adler, nella zona del Rimpfischhorn, a circa 4mila metri di altitudine, nei pressi di Zermatt, in Svizzera. A renderlo noto è stata la polizia del Cantone Vallese attraverso un comunicato ufficiale. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’intervento del soccorso alpino svizzero, supportato da un elicottero di Air Zermatt. L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di alcuni scialpinisti che, durante un’escursione, avevano notato alcuni sci abbandonati ai piedi di una parete. La Procura apre un’inchiesta. Le autoritĂ hanno avviato le procedure per l’identificazione delle vittime e, al contempo, la Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte... 🔗 Leggi su Open.online