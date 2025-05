Trovata morta in un hotel Francesca Marcantognini era una famosa chef-pizzaiola

Trovata morta in un hotel, Francesca Marcantognini, rinomata chef pizzaiola di 26 anni, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo culinario. Originaria di Aprilia, si era affermata con la sua arte delle lievitazioni lente e topping territoriali, creando un vero e proprio culto del gusto. La sua visione della cucina come racconto ha ispirato molti, rendendo la sua prematura scomparsa un grande dolore per la comunità gastronomica.

Aveva soltanto 26 anni, ma in pochi anni si era costruita una reputazione solida e originale, un piccolo culto del gusto in provincia, tra lievitazioni lente, topping territoriali e una visione chiara della cucina come racconto. Francesca Marcantognini, pizzaiola e imprenditrice di Aprilia, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Il corpo è stato scoperto nelle scorse ore dal personale della struttura, che ha subito chiamato il 118. Per i soccorritori non c'è stato nulla da fare. Le cause del decesso non sono ancora note e sono oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Francesca era conosciutissima in città e molto apprezzata per il suo lavoro...

